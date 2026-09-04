शिक्षक दिवस विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान, मार्गदर्शन और संस्कारों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हैं, कार्ड और उपहार देते हैं तथा कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। Teachers Day 2026 के मौके पर आप भी अपने गुरुजनों को खास संदेश भेजकर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं।
शिक्षक दिवस 2026: खास मौके पर अपने प्रिय शिक्षक को कहें धन्यवाद, यहां से डाउनलोड करें मैसेज
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 04 Sep 2026 06:35 PM IST
सार
Happy Teachers Day Wishes In Hindi: भारत में 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में अगर आप अपने शिक्षक को धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो यहां से कुछ मैसेज डाउनलोड करें।
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