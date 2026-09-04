शिक्षक दिवस 2026: खास मौके पर अपने प्रिय शिक्षक को कहें धन्यवाद, यहां से डाउनलोड करें मैसेज





शिक्षक दिवस विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान, मार्गदर्शन और संस्कारों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हैं, कार्ड और उपहार देते हैं तथा कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। Teachers Day 2026 के मौके पर आप भी अपने गुरुजनों को खास संदेश भेजकर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं।





भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers' Day) मनाया जाता है। यह दिन देश के महान दार्शनिक, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।