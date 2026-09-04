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हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की.... जन्माष्टमी पर वायरल हो रहे हैं ये शुभ संदेश; यहां से करें डाउनलोड

Fri, 04 Sep 2026 07:52 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 04 Sep 2026 07:52 AM IST
सार

Krishna Janmashtami Wishes in Hindi: यहां से आप कृष्ण जी की बाल लीलाओं वाली, राधा-कृष्ण की जोड़ी वाली, मटकी फोड़ और HD Wallpaper वाली Images फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।

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Krishna Janmashtami wishes in hindi Bal Gopal Janmashtami images in full HD
जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश - फोटो : AI
आज देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर घर, मंदिर और गली-मोहल्ले में कान्हा के जन्म की तैयारियां, झांकियां, दही-हांडी और भजन-कीर्तन की धूम है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर बधाई देते हैं। 


अगर आप भी अपने चाहने वालों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं सबसे सुंदर और लेटेस्ट शुभकामना संदेश, शायरी, कोट्स और HD इमेजेज का कलेक्शन, जिसे आप एक क्लिक में डाउनलोड करके WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर कर सकते हैं।
Krishna Janmashtami wishes in hindi Bal Gopal Janmashtami images in full HD
जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश - फोटो : AI


जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला,
वही है हम सबके दुखों को हरने वाला,
आज उसी के जन्मदिन की है बहार
 

जन्माष्टमी की आपको ढेरों बधाई।

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जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश - फोटो : AI


छोटी-छोटी गैया, छोटे-छोटे ग्वाल,
छोटो सो मेरो मदन गोपाल।

जन्माष्टमी की आपको ढेरों बधाई।

Also Read: जन्माष्टमी 2026: बच्चे को बनाना है संस्कारी और समझदार? कृष्ण के ये 7 गुण आज से सिखाएं

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जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश - फोटो : AI


किसी के पास पैसा है, किसी के पास गाड़ी है,
मेरे पास मेरा सांवरा है, मेरी जिंदगी उसी के सहारे है।

जन्माष्टमी की आपको ढेरों बधाई।

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जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश - फोटो : AI


गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाये रास,
देवकी-यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया।

जय श्री कृष्ण!

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