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हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की.... जन्माष्टमी पर वायरल हो रहे हैं ये शुभ संदेश; यहां से करें डाउनलोड
आज देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर घर, मंदिर और गली-मोहल्ले में कान्हा के जन्म की तैयारियां, झांकियां, दही-हांडी और भजन-कीर्तन की धूम है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर बधाई देते हैं।
अगर आप भी अपने चाहने वालों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं सबसे सुंदर और लेटेस्ट शुभकामना संदेश, शायरी, कोट्स और HD इमेजेज का कलेक्शन, जिसे आप एक क्लिक में डाउनलोड करके WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर कर सकते हैं।
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जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश
- फोटो : AI
जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला,
वही है हम सबके दुखों को हरने वाला,
आज उसी के जन्मदिन की है बहार
जन्माष्टमी की आपको ढेरों बधाई।
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जन्माष्टमी के शुभकामनाएं संदेश
- फोटो : AI
छोटी-छोटी गैया, छोटे-छोटे ग्वाल,
छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
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