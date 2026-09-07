रणवीर सिंह: 'प्रलय' के सेट से लीक हुआ रणवीर सिंह का इंटेंस वीडियो, कल्याणी भी साथ आईं नजर; एक्साइटेड हुए फैंस

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वीडियो में क्या खास

वीडियो क्लिप में रणवीर सिंह कल्याणी के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्टर रफ और रग्ड लुक में नजर आ रहे हैं और एक सुनसान और उजाड़ जगह से गुजरते दिख रहे हैं। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं, जबकि पीछे कई सुनसान गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। ये सभी चीजें फिल्म के सर्वाइवल-थ्रिलर माहौल की ओर इशारा करती हैं।

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'धुरंधर' में जमकर जलवा बिखरने के बाद अब रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' की तैयारियों में व्यस्त हैं। फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट थी कि अब एक वीडियो वायरल होने के बाद ये एक्साइटमेंट दोगुना हो गई है।