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पीएम विश्वकर्मा योजना: क्यों दिए जाते हैं लाभार्थियों को 15000 रुपये, जानेंगे तो आज ही करें इस योजना में आवेदन

Mon, 07 Sep 2026 03:25 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 07 Sep 2026 03:25 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: क्या आप जानते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को 15000 रुपये क्यों दिए जाते हैं? आप इस बारे में इस रिपोर्ट में जान सकते हैं।

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Why are beneficiaries of the PM Vishwakarma Yojana given 15000 rupees kyo diye jate hain
पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे 15000 रुपये मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर की। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं।



इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जो भी लोग जुड़ते हैं, उन्हें कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। इसमें से एक लाभ है 15000 रुपये का जो योजना से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैसे लाभार्थियों को क्यों दिए जाते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Why are beneficiaries of the PM Vishwakarma Yojana given 15000 rupees kyo diye jate hain
पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे 15000 रुपये मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

किसे और क्यों मिलते हैं 15000 रुपये?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई लाभ दिए जाते हैं
  • इनमें से एक लाभ है 15000 रुपये का, जो योजना से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाता है
  • ये पैसे लाभार्थियों को टूलकिट खरीदने के लिए यानी काम से जुड़ा सामान खरीदने के लिए दिए जाते हैं
Why are beneficiaries of the PM Vishwakarma Yojana given 15000 rupees kyo diye jate hain
पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे 15000 रुपये मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

  • इस योजना से जुड़ने के बाद आपको कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसमें लाभार्थियों को उनके काम से जुड़े एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं
  • इसके लिए जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक आपको रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे 15000 रुपये मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

लोन भी मिलता है?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले अन्य लाभों की बात करें, तो इसमें आपको लोन भी देने का प्रावधान है
  • ये लोन आपको सस्ती ब्याज दर पर दिया जाता है
  • लाभार्थी अपना काम शुरू कर सके जिसके लिए ये लोन उन्हें दिया जाता है
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Why are beneficiaries of the PM Vishwakarma Yojana given 15000 rupees kyo diye jate hain
पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे 15000 रुपये मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • इसमें लाभार्थी पहले 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं जिसे 18 महीनों में वापस करना होता है
  • अगर आपको अतिरिक्त लोन चाहिए, तो आप अलग से 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं
  • इसके लिए आपको 30 महीनों का समय मिलता है
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