पीएम विश्वकर्मा योजना: क्यों दिए जाते हैं लाभार्थियों को 15000 रुपये, जानेंगे तो आज ही करें इस योजना में आवेदन

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर की। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं।





इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जो भी लोग जुड़ते हैं, उन्हें कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। इसमें से एक लाभ है 15000 रुपये का जो योजना से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैसे लाभार्थियों को क्यों दिए जाते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...