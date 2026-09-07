{"_id":"6a9e5cca59076ea5b905637c","slug":"aaj-ka-ank-jyotish-today-numerology-prediction-8-september-2026-aaj-ka-ank-jyotish-in-hindi-2026-09-07","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"अंक ज्योतिष 08 सितंबर: मूलांक 2 और 6 वालों के लिए खास रहेगा दिन, नए संपर्कों से मिलेगा लाभ","category":{"title":"Numerology","title_hn":"अंक ज्योतिष","slug":"numerology"}}
अंक ज्योतिष 08 सितंबर: मूलांक 2 और 6 वालों के लिए खास रहेगा दिन, नए संपर्कों से मिलेगा लाभ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Mon, 07 Sep 2026 03:29 PM IST
सार
Ank Jyotish 8 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े खास संकेत।
विज्ञापन
1 of 10
08 सितंबर का अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Ank Jyotish 8 September 2026: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और जन्मतिथि के आधार पर आज के दिन की ऊर्जा और संभावनाओं का अंदाजा लगाया जाता है। 8 सितंबर का दिन कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए नई उम्मीद, सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 8 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष और जानें मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। किस मूलांक को मिलेगा भाग्य का साथ, किसके लिए धन लाभ के बनेंगे योग और किन लोगों को आज रिश्तों व करियर के मामले में संभलकर आगे बढ़ना चाहिए।
2 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 1
आज आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता दिला सकती है। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनावश्यक खर्च से बचें और लंबी अवधि के निवेश को लेकर भी सोच-समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें।
शुभ अंक- 15 शुभ रंग- गुलाबी
3 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 2
आज किसी दिलचस्प और रहस्यमयी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर पर पड़ेगा। छोटी यात्रा आपके लिए नए कारोबारी संपर्क और महत्वपूर्ण सौदों के अवसर लेकर आ सकती है।
शुभ अंक- 19 शुभ रंग- बैंगनी
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 3
आज नई साझेदारी या किसी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरतें और किसी भी निर्णय के अच्छे-बुरे पहलुओं पर दोबारा विचार करें।
शुभ अंक- 21 शुभ रंग- लाल
विज्ञापन
5 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 4
आज अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर थोड़ा ध्यान देना आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। कुछ समय आराम करने और खुद की देखभाल करने के लिए निकालें। जीवन में बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। अपनों की संवेदनशीलता, उत्साह और परवाह आज आपको भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकती है।
शुभ अंक- 11 शुभ रंग- भूरा
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।