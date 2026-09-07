अंक ज्योतिष 08 सितंबर: मूलांक 2 और 6 वालों के लिए खास रहेगा दिन, नए संपर्कों से मिलेगा लाभ

1 of 10 08 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Ank Jyotish 8 September 2026: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और जन्मतिथि के आधार पर आज के दिन की ऊर्जा और संभावनाओं का अंदाजा लगाया जाता है। 8 सितंबर का दिन कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए नई उम्मीद, सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 8 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष और जानें मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। किस मूलांक को मिलेगा भाग्य का साथ, किसके लिए धन लाभ के बनेंगे योग और किन लोगों को आज रिश्तों व करियर के मामले में संभलकर आगे बढ़ना चाहिए।

2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता दिला सकती है। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनावश्यक खर्च से बचें और लंबी अवधि के निवेश को लेकर भी सोच-समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- गुलाबी

3 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज किसी दिलचस्प और रहस्यमयी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर पर पड़ेगा। छोटी यात्रा आपके लिए नए कारोबारी संपर्क और महत्वपूर्ण सौदों के अवसर लेकर आ सकती है।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- बैंगनी

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज नई साझेदारी या किसी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरतें और किसी भी निर्णय के अच्छे-बुरे पहलुओं पर दोबारा विचार करें।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- लाल

विज्ञापन

5 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala