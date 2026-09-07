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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 08 सितंबर: मूलांक 2 और 6 वालों के लिए खास रहेगा दिन, नए संपर्कों से मिलेगा लाभ

Mon, 07 Sep 2026 03:29 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

Ank Jyotish 8 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े खास संकेत।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
08 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 8 September 2026: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और जन्मतिथि के आधार पर आज के दिन की ऊर्जा और संभावनाओं का अंदाजा लगाया जाता है। 8 सितंबर का दिन कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए नई उम्मीद, सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 8 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष और जानें मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। किस मूलांक को मिलेगा भाग्य का साथ, किसके लिए धन लाभ के बनेंगे योग और किन लोगों को आज रिश्तों व करियर के मामले में संभलकर आगे बढ़ना चाहिए।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता दिला सकती है। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनावश्यक खर्च से बचें और लंबी अवधि के निवेश को लेकर भी सोच-समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज किसी दिलचस्प और रहस्यमयी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर पर पड़ेगा। छोटी यात्रा आपके लिए नए कारोबारी संपर्क और महत्वपूर्ण सौदों के अवसर लेकर आ सकती है।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज नई साझेदारी या किसी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरतें और किसी भी निर्णय के अच्छे-बुरे पहलुओं पर दोबारा विचार करें।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर थोड़ा ध्यान देना आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। कुछ समय आराम करने और खुद की देखभाल करने के लिए निकालें। जीवन में बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। अपनों की संवेदनशीलता, उत्साह और परवाह आज आपको भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकती है।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

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