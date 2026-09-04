जन्माष्टमी स्पेशल: जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगा सकते हैं?

1 of 2 जन्माष्टमी पर तैयार करें ये पंच भोग - फोटो : AI

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Janmashtami Special Bhog: आज देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात में कान्हा के जन्म के बाद विधि-विधान से पूजा करते हैं। इस खास मौके पर बाल गोपाल को तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है।



धार्मिक मान्यताओं में 56 भोग का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन हर किसी के लिए इतने पकवान तैयार करना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर कुछ खास और पारंपरिक चीजें बनाकर भी कान्हा को भोग अर्पित कर सकते हैं।



माखन-मिश्री का नाम तो सबसे पहले आता है, क्योंकि बाल कृष्ण की माखन से जुड़ी लीलाएं बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा धनिया पंजीरी, पंचामृत, खीर और पेड़े जैसे प्रसाद भी जन्माष्टमी की भोग थाली का हिस्सा बनाए जा सकते हैं।

आज देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात में कान्हा के जन्म के बाद विधि-विधान से पूजा करते हैं। इस खास मौके पर बाल गोपाल को तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है।

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