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जन्माष्टमी स्पेशल: जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगा सकते हैं?

Fri, 04 Sep 2026 09:32 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 04 Sep 2026 09:32 AM IST
सार

Janmashtami Special Bhog: आज देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने नन्हे कान्हा के लिए कुछ खास भोग तैयार करना चाहते हैं तो ये पांच पकवान सबसे अहम माने जाते हैं। 

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how to make panch bhog for shri krishna janmashtami at home
जन्माष्टमी पर तैयार करें ये पंच भोग - फोटो : AI
Janmashtami Special Bhog: आज देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात में कान्हा के जन्म के बाद विधि-विधान से पूजा करते हैं। इस खास मौके पर बाल गोपाल को तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। 


धार्मिक मान्यताओं में 56 भोग का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन हर किसी के लिए इतने पकवान तैयार करना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर कुछ खास और पारंपरिक चीजें बनाकर भी कान्हा को भोग अर्पित कर सकते हैं। 

माखन-मिश्री का नाम तो सबसे पहले आता है, क्योंकि बाल कृष्ण की माखन से जुड़ी लीलाएं बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा धनिया पंजीरी, पंचामृत, खीर और पेड़े जैसे प्रसाद भी जन्माष्टमी की भोग थाली का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। 
 
how to make panch bhog for shri krishna janmashtami at home
जन्माष्टमी पर तैयार करें ये पंच भोग - फोटो : AI
कान्हा के लिए 5 खास भोग

1. माखन-मिश्री

बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाना जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण को माखन बेहद प्रिय था और बाल स्वरूप में वह गोकुल में माखन चुराकर खाया करते थे। यही वजह है कि जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन-मिश्री का भोग जरूर लगाया जाता है। इसे तैयार करना भी बेहद आसान है। ताजे सफेद माखन में मिश्री के दाने मिलाकर भोग लगाएं। चाहें तो इसमें कटे हुए बादाम, पिस्ता और थोड़े केसर से सजावट भी कर सकते हैं।

2. धनिया पंजीरी

जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी को खास प्रसाद के तौर पर तैयार किया जाता है। कई जगहों पर आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पूजा-अर्चना करके पंजीरी का प्रसाद बांटने की परंपरा है। इसे बनाने के लिए धनिया पाउडर को देसी घी में हल्का भून लिया जाता है। इसके बाद इसमें पिसी चीनी या मिश्री, भुना हुआ मखाना, काजू, बादाम और किशमिश मिलाई जाती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है।

3. पंचामृत

पंचामृत भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। पंचामृत का अर्थ ही पांच चीजों से तैयार अमृत से है। इसे दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को मिलाकर तैयार किया जाता है। कई घरों में इसमें तुलसी की पत्ती भी डाली जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान के अभिषेक के बाद पंचामृत अर्पित किया जाता है और पूजा पूरी होने पर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे बनाते समय सभी सामग्री ताजी रखना बेहतर होता है।

4. खीर

जन्माष्टमी के भोग के लिए खीर भी एक आसान और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे दूध में चावल डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे खीर अच्छी तरह गाढ़ी और मलाईदार हो जाती है। इसमें चीनी, इलायची और केसर डालकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है। ऊपर से काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर इसे सजाएं। अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो चावल की जगह मखाने से मखाना खीर भी तैयार कर सकते हैं।

5. पेड़ा

पेड़ा भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले लोकप्रिय मिष्ठानों में शामिल किया जा सकता है। इसे घर पर मावा या दूध की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है। मावा को हल्का भूनकर उसमें चीनी और इलायची मिलाएं और मिश्रण को ठंडा होने के बाद छोटे-छोटे पेड़ों का आकार दें। ऊपर से पिस्ता, केसर या बादाम लगाकर इसे आकर्षक बनाया जा सकता है। जन्माष्टमी की पूजा में पेड़े का भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के तौर पर परिवार और अन्य श्रद्धालुओं में बांट सकते हैं।
 
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