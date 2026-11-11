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घाटी में बर्फबारी का आगाज: कहीं बर्फ की चादर तो कहीं बादलों का पहरा, तस्वीरों में देखें जन्नत का खूबसूरत नजारा

Wed, 11 Nov 2026 01:44 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, गुलमर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, गुलमर्ग Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 11 Nov 2026 01:44 PM IST
सार

कश्मीर के गुलमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग और द्रास समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से वादियों का नजारा खूबसूरत हो गया है। मौसम विभाग ने 12-13 नवंबर को भारी हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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Snowfall begins in Kashmir; a white blanket spreads from Gulmarg to Gurez.
गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी - फोटो : बासित जरगर

जम्मू-कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। बुधवार को हुई ताजा बर्फबारी ने कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों और पर्यटन स्थलों का नजारा बदल दिया। गुलमर्ग के कोंगडूरी से लेकर गुरेज, सोनमर्ग और द्रास तक कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है।

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Snowfall begins in Kashmir; a white blanket spreads from Gulmarg to Gurez.
गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी - फोटो : बासित जरगर
ताजा बर्फबारी के बीच गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक भी खुशनुमा मौसम का आनंद लेते नजर आए।
Snowfall begins in Kashmir; a white blanket spreads from Gulmarg to Gurez.
गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटक आनंद लेते - फोटो : बासित जरगर
मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 नवंबर से जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है।
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Snowfall begins in Kashmir; a white blanket spreads from Gulmarg to Gurez.
गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी - फोटो : बासित जरगर
मौसम विभाग ने 12 और 13 नवंबर को कुपवाड़ा, बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर, गुलमर्ग और सोनमर्ग के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है। मध्य और दक्षिण कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत शृंखला के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात की संभावना है।
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Snowfall begins in Kashmir; a white blanket spreads from Gulmarg to Gurez.
गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी - फोटो : बासित जरगर
मौसम के बिगड़ते मिजाज और संभावित भारी बर्फबारी को देखते हुए बांदीपोरा प्रशासन ने पर्यटकों की गुरेज यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है।
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