जम्मू-कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। बुधवार को हुई ताजा बर्फबारी ने कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों और पर्यटन स्थलों का नजारा बदल दिया। गुलमर्ग के कोंगडूरी से लेकर गुरेज, सोनमर्ग और द्रास तक कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है।
घाटी में बर्फबारी का आगाज: कहीं बर्फ की चादर तो कहीं बादलों का पहरा, तस्वीरों में देखें जन्नत का खूबसूरत नजारा
अमर उजाला नेटवर्क, गुलमर्ग Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 11 Nov 2026 01:44 PM IST
सार
कश्मीर के गुलमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग और द्रास समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से वादियों का नजारा खूबसूरत हो गया है। मौसम विभाग ने 12-13 नवंबर को भारी हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
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