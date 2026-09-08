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हिंदी चुटकुले: बॉस की बीवी को देखकर सेक्रेटरी ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST
सार

फनी जोक्स: कहते हैं कि हंसने से उम्र बढ़ती है। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को हर दिन हंसना चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानिसक तनाव और चिंता की वजह से होने वाली बीमारियों से बचना है, तो इंसान को अपनी दिनचर्या में हंसी को शामिल कर लेना चाहिए।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/अमर उजाला

जोक्स इन हिंदी: चुटकुले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक आसान और लोकप्रिय माध्यम हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव के बीच एक मजेदार चुटकुला माहौल को हल्का बना सकता है और कुछ पल के लिए चिंताओं से ध्यान हटा सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में जब मन थक जाता है, तब एक छोटा सा मजेदार चुटकुला भी चेहरे पर मुस्कान ला देता है। यही वजह है कि चुटकुले हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....




ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-
सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी
नजरों से क्यों देखती हैं?
बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-
क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी.....



सेक्रेटरी- सर आप हमेशा अपनी कंपनी में 
शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं?
बॉस- क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और
उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती......
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जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik
प्रेमी- मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि
लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं?
प्रेमिका- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते
जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,
पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न......
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वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik
देवर बंदूक लेके दरवाजे पर खड़ा था
भाभी- बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो?
देवर- शेर का शिकार करने जा रहा हूं
भाभी- तो जाते क्यों नहीं?
देवर- क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा है......



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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
पत्नी अपने पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी
तभी पति हाथ छुड़वाते हुए बोला- करंट लग जायेगा
पत्नी- डोंट वेरी कल ही करवाचौथ का व्रत किया है
चेक कर रही हूं, ठीक से हुआ है या नहीं......



एक महिला फल वाले से बोली- मुझे कुछ बर्बाद पति दे दो
फल वाले को 1 घंटे लगा यह समझने में कि वो
नाशपति मांग रही थी...
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वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik
पप्पू- छोटी सी बीमारी के लिए आपने
इतना लंबा बिल थमा दिया
डॉक्टर- चलिए ठीक है तो फिर
बिल छोटा करके
बीमारी लंबी कर देता हूं....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)  
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