हिंदी चुटकुले: बॉस की बीवी को देखकर सेक्रेटरी ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

जोक्स इन हिंदी: चुटकुले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक आसान और लोकप्रिय माध्यम हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव के बीच एक मजेदार चुटकुला माहौल को हल्का बना सकता है और कुछ पल के लिए चिंताओं से ध्यान हटा सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में जब मन थक जाता है, तब एक छोटा सा मजेदार चुटकुला भी चेहरे पर मुस्कान ला देता है। यही वजह है कि चुटकुले हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....
ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-
सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी
नजरों से क्यों देखती हैं?
बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-
क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी.....
सेक्रेटरी- सर आप हमेशा अपनी कंपनी में
शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं?
बॉस- क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और
उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती......
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जोक्स का खजाना
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प्रेमी- मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि
लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं?
प्रेमिका- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते
जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,
पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न......
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वायरल हिंदी चुटकुले
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देवर बंदूक लेके दरवाजे पर खड़ा था
भाभी- बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो?
देवर- शेर का शिकार करने जा रहा हूं
भाभी- तो जाते क्यों नहीं?
देवर- क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा है......
फनी चुटकुले: शादी के पहले मां ने बेटी को दी ऐसी सलाह, पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी
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वायरल फनी जोक्स
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पत्नी अपने पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी
तभी पति हाथ छुड़वाते हुए बोला- करंट लग जायेगा
पत्नी- डोंट वेरी कल ही करवाचौथ का व्रत किया है
चेक कर रही हूं, ठीक से हुआ है या नहीं......
एक महिला फल वाले से बोली- मुझे कुछ बर्बाद पति दे दो
फल वाले को 1 घंटे लगा यह समझने में कि वो
नाशपति मांग रही थी...
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वायरल चुटकुले
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पप्पू- छोटी सी बीमारी के लिए आपने
इतना लंबा बिल थमा दिया
डॉक्टर- चलिए ठीक है तो फिर
बिल छोटा करके
बीमारी लंबी कर देता हूं....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)