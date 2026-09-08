हिंदी चुटकुले: बॉस की बीवी को देखकर सेक्रेटरी ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/अमर उजाला







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जोक्स इन हिंदी: चुटकुले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक आसान और लोकप्रिय माध्यम हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव के बीच एक मजेदार चुटकुला माहौल को हल्का बना सकता है और कुछ पल के लिए चिंताओं से ध्यान हटा सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में जब मन थक जाता है, तब एक छोटा सा मजेदार चुटकुला भी चेहरे पर मुस्कान ला देता है। यही वजह है कि चुटकुले हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....





ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-

सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी

नजरों से क्यों देखती हैं?

बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-

क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी.....







सेक्रेटरी- सर आप हमेशा अपनी कंपनी में

शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं?

बॉस- क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और

उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती......

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik

प्रेमी- मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि

लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं?

प्रेमिका- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते

जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,

पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न......

3 of 5 वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी अपने पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी

तभी पति हाथ छुड़वाते हुए बोला- करंट लग जायेगा

पत्नी- डोंट वेरी कल ही करवाचौथ का व्रत किया है

चेक कर रही हूं, ठीक से हुआ है या नहीं......







एक महिला फल वाले से बोली- मुझे कुछ बर्बाद पति दे दो

फल वाले को 1 घंटे लगा यह समझने में कि वो

नाशपति मांग रही थी...

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik