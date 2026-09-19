जोक्स: टीचर- नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे? छात्र का जवाब सुनकर उड़े होश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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जोक्स: अच्छे खान पान के साथ ही सेहतमंद रहने के लिए हंसना भी बेहद जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन चाहिए। हंसने से मानसिक तनाव और चिंता हमसे दूर रहती है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



पप्पू- यार कल शाम को भाभी तुझे इतना क्यों मार रही थी?

गप्पू- क्या बताऊं सरकारी नौकरी करते करते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है।

पप्पू- लेकिन हुआ क्या?

गप्पू- कल गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्नी को भी भेज दी...



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर स्टूडेंट से- ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?

स्टूडेंट- चिड़िया बनकर।

टीचर- तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?

स्टूडेंट- जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik