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चुटकुले: बैंगन खाने को लेकर साली ने जीजा को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

Fri, 18 Sep 2026 10:27 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 18 Sep 2026 10:27 PM IST
सार

वायरल जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। 

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फनी चुटकुले - फोटो : Adobe stock/Amar ujala

लेटेस्ट फनी जोक्स: हंसी न सिर्फ दिल को खुश करती है बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोल देती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।




खाने में बैंगन की सब्जी देखकर जीजा अपनी साली से बोला-
फिर बैंगन बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं ज्यादा 
बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है
साली- ये बात आपको पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी
साली की बात सुनकर जीजा के होश उड़ गए.....



साली- एक सवाल पूछूं? 
जीजा- हां पूछो
साली- खुशनसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
जीजा- अनमैरिड......
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik
टिंकू- यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है
रिंकू- मेरी भी पहले करती थी, अब नहीं करती
टिंकू- तुमने क्या इलाज किया
रिंकू- एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि
बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है,
बस वो दिन है और आज का दिन है,
तेज आवाज तक में बात तक नहीं करती.....
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock
फोन पर दामाद से ससुर
ससुर- हैलो बेटा 
दामाद- प्रणाम पापा जी
ससुर- क्या कर रहे हो?
दामाद- सहन..... 



फनी जोक्स: पिंकी- सो गया मेरा शोना, वायरल जोक्स पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके


फनी चुटकुले: जब बॉस ने सेक्रेटरी को सुनाया जोक, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी
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पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
पत्नी- आखिर मैं क्या-क्या संभालू? 
तुमको संभालू, तुम्हारे बच्चे संभालू,
तुम्हारे मां बाप को संभालू या तुम्हारा घर संभालू
पति- तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लो....



पति को टिफिन देते हुए पत्नी ने कहा-
शाम को जल्दी घर आ जाना 
पति रोमांटिक होते हुए बोला- मेरी याद आ रही है क्या?
पत्नी- ज्यादा रोमांटिक होने की जरुरत नहीं है,
आज शाम को बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है इसलिए
याद दिला रही हूं.......
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फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock
टीचर- सभीं बच्चें अपना-अपना नाम और पंसद बताओं?
पहला लड़का- हमारा नाम छोटू है और हमें ईमरती पंसद है
दूसरा लड़का- हमारा नाम गोलू है और हमका भी ईमरती पंसद है
तीसरा लड़का- हमारा नाम पप्पू है, हमका भी ईमरती पंसद है
टीचर- अरे वाह, सबकी पंसद एक है
टीचर- लड़की तुम्हारा नाम क्या है?
लड़की- हमारा नाम ईमरती है
टीचर बेहोश..... 



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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