चुटकुले: बैंगन खाने को लेकर साली ने जीजा को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe stock/Amar ujala







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लेटेस्ट फनी जोक्स: हंसी न सिर्फ दिल को खुश करती है बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोल देती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।





खाने में बैंगन की सब्जी देखकर जीजा अपनी साली से बोला-

फिर बैंगन बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं ज्यादा

बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है

साली- ये बात आपको पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी

साली की बात सुनकर जीजा के होश उड़ गए.....







साली- एक सवाल पूछूं?

जीजा- हां पूछो

साली- खुशनसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

जीजा- अनमैरिड......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

टिंकू- यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है

रिंकू- मेरी भी पहले करती थी, अब नहीं करती

टिंकू- तुमने क्या इलाज किया

रिंकू- एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि

बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है,

बस वो दिन है और आज का दिन है,

तेज आवाज तक में बात तक नहीं करती.....

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- आखिर मैं क्या-क्या संभालू?

तुमको संभालू, तुम्हारे बच्चे संभालू,

तुम्हारे मां बाप को संभालू या तुम्हारा घर संभालू

पति- तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लो....







पति को टिफिन देते हुए पत्नी ने कहा-

शाम को जल्दी घर आ जाना

पति रोमांटिक होते हुए बोला- मेरी याद आ रही है क्या?

पत्नी- ज्यादा रोमांटिक होने की जरुरत नहीं है,

आज शाम को बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है इसलिए

याद दिला रही हूं.......

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5 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock