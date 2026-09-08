चुटकुले: पंडित जी ने राजू को बताया शादी का मतलब, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले और मजे लीजिए

हिंदी जोक्स का खजाना: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....
राजू- पंडित जी, शादी का क्या मतलब होता है?
पंडित जी- मछली पकड़ने की उम्मीद में
सांप से भरे थैले में हाथ डालना ही शादी है
राजू बेहोश......
राजू- प्यार कब होता है?
पंडित जी- जब बुद्धि घास चरने चली जाती है,
तो प्यार हो जाता है
पिंकी- और ब्रेकअप
पंडित जी- जब घास समाप्त हो जाती है,
तो ब्रेकअप हो जाता है.....
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मजेदार फनी जोक्स
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मोहन (सुरेश से)- आज काफी वर्षो बाद उससे मुलाकात हुई,
जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा था-
मेरे कुछ सपने हैं, जो पूरे करने हैं
सुरेश- फिर?
मोहन- भैंस का गोबर उठा रही थी,
कसम से आंखें भर आई
क्या कैरियर चुना है......
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जोक्स का खजाना
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बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गयी और
चिंटू नीचे ही रह गया
कंडक्टर- नो मोर, नो मोर
चिंटू- मोरनी-मोरनी चढ़ा ली और हम आये तो नो मोर......
शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था
'शेर का कोई ठिकाना नहीं होता'
अभी मैंने वीडियो कॉल किया तो भाभी ने उठाया
मैंने पूछा- शेर कहां है?
भाभी बोली- लहसुन छिल रहा है.....
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वायरल चुटकुले
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पहला दोस्त- यार आज पड़ोसन से मेरी कहासुनी हो गई
दूसरा दोस्त- फिर क्या हुआ?
पहला दोस्त- कह कर गई कि दम है तो अकेले में मिलो,
तब से दिल बेचैन है, समझ नहीं आ रहा धमकी दे गई या ऑफर......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)