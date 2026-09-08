जोक्स: भिखारी से बोला आदमी- एक रुपए से क्या होगा इस महंगाई में, जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।





एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा...

मैडम- तुम सब में से सबसे बहादुर कौन है बच्चों...?

मैडम का सवाल सुन के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए...

यह देख मैडम ने एक और सवाल पूछा...

मैडम- अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे, तो तुम क्या करोगे...?

मैडम का सवाल सुन पप्पू ने हाथ उठाया और बोला

पप्पू- मैडम जी एक, दो मिनट देखेंगे अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टाफरूम में रख देंगे!

