हिंदी जोक्स: पत्नी ने सिंगापुर घूमने के लिए पति के सामने चलाया गजब का दिमाग, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: हंसने से उदासी दूर रहती है और घर में खुशहाली रहती है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक दवा का काम करती है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने के सफर पर।



पति (फोन पर पत्नी से)- तुम बहुत प्यारी हो...!

पत्नी- थैंक्स...!

पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो...!

पत्नी- थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो

पति- खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं...!

पत्नी आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं



2 of 5 मजेदार चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी के जन्मदिन पर हद से ज्यादा कंजूस पति ने पूछा- तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए...?

पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी, उसने इशारों में कहा- मुझे ऐसी चीज लेकर दो, जिस पर सवार होते ही वो सेकण्ड में 0 से 100 पर पहुंच जाए...!

शाम को ही पति ने वजन तौलने वाली मशीन लाकर दे दी।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik