फनी जोक्स: साली साहिबा का सवाल सुनकर जीजाजी हो गए बेहाल, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

फनी जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।
पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे.
बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी.
पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे.
पत्नी- कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया.
पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे.
पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था,
अब आप आराम से मर जाइए...!!
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मजेदार फनी जोक्स
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जीजा- साली जी आप तो अपनी बहन से भी सुंदर हो
साली- जीजा जी आप बड़े वो हैं..!
जीजा- अच्छा यह बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो, आखिर क्या इस्तेमाल करती हो?
साली- फोटोशॉप...
जीजा जी हो गए बेहोश..
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मजेदार जोक्स
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जीजा- वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुन्दर हो...
साली- जीजू आप बड़े वो हो..
जीजा- अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो ?
आखिर क्या use करती हो ?
साली - फोटोशॉप ...
जीजा बेहोश
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मजेदार फनी जोक्स
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जीजा जी - न्यूटन का नियम बताओ..
साली- पूरी लाइन तो याद नहीं,, लास्ट का याद है
जीजा जी- चलो लास्ट का ही सुनाओ
साली : …और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं..
चुटकुले: बैंगन खाने को लेकर साली ने जीजा को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल
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Funny jokes
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साली- जीजा जी क्या आप मेरे लिए शेर को मार के ला सकते हो।
जीजा - नो साली जी, कुछ और बताओ। मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..
साली- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूं
जीजा- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)