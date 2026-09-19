फनी जोक्स: साली साहिबा का सवाल सुनकर जीजाजी हो गए बेहाल, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik







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फनी जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे.

बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी.

पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे.

पत्नी- कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया.

पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे.

पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था,

अब आप आराम से मर जाइए...!!



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जीजा- साली जी आप तो अपनी बहन से भी सुंदर हो

साली- जीजा जी आप बड़े वो हैं..!

जीजा- अच्छा यह बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो, आखिर क्या इस्तेमाल करती हो?

साली- फोटोशॉप...

जीजा जी हो गए बेहोश..





3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik