फनी जोक्स: जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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फनी जोक्स: भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में लोग खुश रहने के लिए हास्य की मदद लेते हैं। हंसी-मजाक से जीवन में सकारात्मक आती है। मजेदार चुटकुले तनाव दूर करने में मददगार साबित होते हैं। हंसी एक शानदार थेरेपी भी है। आज हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



चिंटू- एक पड़ोसी से- मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं।

पड़ोसी- कितना कमा लेते हो?

चिंटू- 20 हजार रुपये प्रति माह.

पड़ोसी- मैं अपनी बेटी को 15 हजार रुपये प्रति माह पॉकेट मनी देता हूं.

चिंटू- मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूं...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?

पप्पू- जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है.

फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे...?



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik