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फनी जोक्स: जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

Sat, 19 Sep 2026 02:30 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 02:30 PM IST
सार

फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद भी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए जोक्स, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे। 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

फनी जोक्स: भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में लोग खुश रहने के लिए हास्य की मदद लेते हैं। हंसी-मजाक से जीवन में सकारात्मक आती है। मजेदार चुटकुले तनाव दूर करने में मददगार साबित होते हैं। हंसी एक शानदार थेरेपी भी है। आज हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



चिंटू- एक पड़ोसी से- मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। 
पड़ोसी- कितना कमा लेते हो?
चिंटू- 20 हजार रुपये प्रति माह.
पड़ोसी- मैं अपनी बेटी को 15 हजार रुपये प्रति माह पॉकेट मनी देता हूं.
चिंटू- मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूं...
 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?
पप्पू- जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है.
फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे...?
 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉस ने जोक सुनाया तो पूरी टीम हंसने लगी, बस एक लड़का नहीं हंसा...
बॉस ने पूछा- क्या तुम्हें मेरा जोक समझ नहीं आया?
लड़का- सर, मेरा सलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है।

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए.
मटरू मसूमियत से खड़ा हो गया
मैडम- क्या तुम बेवकूफ हो?
मटरू- नहीं मैडम आप अकेली खड़ी थीं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा...

मजेदार चुटकुले: पप्पू ने पड़ोसी को बताया अपनी खुशहाल जिंदगी का राज, पढ़कर जोर-जोर से हंसने लगोगे आप

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फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है.
छात्र- रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं, ससुर होते...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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