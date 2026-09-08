फनी चुटकुले: शादी के पहले मां ने बेटी को दी ऐसी सलाह, पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

1 of 5 जोक्स हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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लेटेस्ट चुटकुले: खुलकर हंसने से मन हल्का महसूस होता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसने और खुश रहने की सलाह देते हैं। अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं।







शादी के पहले मां ने बेटी को सलाह दी

मां- ध्यान रखना बेटी यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे

दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे

तीसरी बार रूठे तो जग छूटे

बेटी- और अगर बार-बार ही रूठता ही रहे तो

मां- निकाल डंडा मार साले को जब तक डंडा न टूटे.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- फोन पे इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो?

पति- बहन है

पत्नी- तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए

पति- तेरी है, इसलिए......







पत्नी- मैं आपसे बात नहीं करुंगी

पति- ठीक है

पत्नी- क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते?

पति- नहीं मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं.....

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- तुम बस काम में लगे रहते हो, मेरी तो परवाह ही नहीं करते

बॉयफ्रेंड- प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते......







मटरू- आपने नर्स बहुत अच्छी रखी है, उसके हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया

डॉक्टर- मैं जानता हूं, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी....

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5 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik