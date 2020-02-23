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संतकबीरनगर: हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी ने की आत्महत्या, दरवाजा खुला तो इस हाल में मिला शव

डिजिटल न्यूज डेस्क, (संतकबीरनगर)।, Updated Sun, 23 Feb 2020 04:42 PM IST
रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य।
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रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य। - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां कोतवाली इलाके के बाहिलपार गांव में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है।
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रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य।
रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य। - फोटो : अमर उजाला
santkabir nagar news
santkabir nagar news - फोटो : अमर उजाला
घटना के बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़।
घटना के बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़। - फोटो : अमर उजाला
सूचना पर पहुंची पुलिस।
सूचना पर पहुंची पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य।
रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य। - फोटो : अमर उजाला
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