संतकबीरनगर: हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी ने की आत्महत्या, दरवाजा खुला तो इस हाल में मिला शव

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रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य।
- फोटो : अमर उजाला
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santkabir nagar news
- फोटो : अमर उजाला
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घटना के बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़।
- फोटो : अमर उजाला
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सूचना पर पहुंची पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला
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रोते- बिलखते हेड कांस्टेबल राम निवास राय व अन्य।
- फोटो : अमर उजाला