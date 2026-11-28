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नई दिल्ली। कमानी सभागार में आयोजित 14वां गुरु एम.एल. कौसर संगीत और नृत्य उत्सव शनिवार को शास्त्रीय संगीत और कथक की प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़ की ओर से संस्थापक गुरु एम.एल. कौसर की स्मृति में आयोजित दो दिवसीय उत्सव में देश के नामचीन कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। पहले दिन 27 नवंबर को डॉ. प्रभाकर कश्यप और डॉ. दिवाकर कश्यप ने राग मारवा, राग काफी, टप्पा और भजन प्रस्तुत किए। इसके बाद पद्मश्री पं. सुरेश तलवलकर की तबला-मृदंग कीर्तन प्रस्तुति ने पारंपरिक ताल व वादन का सुंदर मेल दिखाया। शनिवार को समापन दिवस की शुरुआत ग्रैमी विजेता पं. विश्व मोहन भट्ट और उनके बेटे पं. सलिल भट्ट की मोहन वीणा व सात्विक वीणा की जुगलबंदी से हुई। उन्होंने राग विश्व रंजिनी, पहाड़ी धुन और भजन ‘पायो जी मैंने राम रतन धन पायो’ सुनाया। फिर विदुषी मैत्रेयी पहाड़ी के निर्देशन में कथक प्रस्तुति ‘अनुरागिनी’ का मंचन हुआ। अंत में कलाकारों को सम्मानित किया गया और सचिव सजल कौसर ने आभार जताया। संवाद