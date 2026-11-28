नई दिल्ली। विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह 2026 के दौरान वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल ने आसपास की दवा दुकानों के फार्मासिस्टों को एंटीबायोटिक दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया। अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने यूएचटीसी अलीगंज के तहत नजदीकी मेडिकल स्टोर्स में जाकर सत्र आयोजित किए। इस साल का विषय ‘वन हेल्थ, वन एक्शन: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अभी रोकें’ रहा। इन सत्रों में डॉक्टरों ने फार्मासिस्टों को बताया कि एंटीबायोटिक दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी चाहिए। उन्होंने एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरे, प्रतिबंधित मिश्रित दवाओं (एफडीसी) और शेड्यूल एच1 रिकॉर्ड रखने के नियमों की जानकारी दी।डॉक्टरों ने नई प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी कहां से मिलती है और रिकॉर्ड सही तरीके से रखे जा रहे हैं या नहीं, इस पर भी जोर दिया। यह कार्यक्रम निदेशक डॉ. कविता रानी शर्मा के नेतृत्व में, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बांबा के सहयोग और प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना के मार्गदर्शन में हुआ। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की प्रमुख डॉ. अनिता खोखर की देखरेख में यह प्रयास किया गया। अस्पताल का मानना है कि स्थानीय फार्मासिस्ट एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।