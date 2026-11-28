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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने नीट-यूजी 2026 से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। सीजेपी ने इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। पार्टी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार को 90 दिनों के अंदर मुआवजे की नीति बनाने का आदेश दिया था। इस काम को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने न तो इस बारे में कोई जानकारी दी है और न ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल सका है। सीजेपी ने सरकार से जल्द से जल्द मुआवजे की नीति जारी करने की मांग की है।