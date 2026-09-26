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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Greater Noida Fire Tragedy No defects found in government probe of bus where nine died

ग्रेटर नोएडा अग्निकांड: जिस बस में हुई नौ की मौत, सरकारी जांच में नहीं मिली खामी; विभाग ने बताया दमदार और फिट

Sat, 26 Sep 2026 03:14 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 26 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर नौ जिंदगियां लीलने वाली बस जांच में दमदार और फिट निकली है। परिवहन विभाग ने जांच के बाद कहा कि बस सभी मानकों पर खरी थी। तकनीकी और बीमा एजेंसी की जांच में लापरवाही मिली है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर 23 सितंबर की देर रात चलती स्लीपर बस में लगी आग में नौ यात्रियों की मौत हुई थी।

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Greater Noida Fire Tragedy No defects found in government probe of bus where nine died
Greater Noida Fire Tragedy - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
ग्रेटर नोए़डा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस बस में जलकर 9 लोगों की मौत हो गई उसे परिवहन विभाग ने क्लीन चिट दी है। विभाग की प्राथमिक जांच में सभी मानक दुरुस्त पाए गए हैं। बस में किसी तरह की खराबी या कमी नहीं मिली। 


जिला परिवहन विभाग की कार्रवाई में बस में सीटों की बीच बने गलियारे को भी दुरुस्त बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार बस के अंदर के गलियारे की चौड़ाई 450 एमएम होनी चाहिए। जांच में इसे 650 एमएम मापा गया है। 
Greater Noida Fire Tragedy No defects found in government probe of bus where nine died
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : पीटीआई
वहीं, बस के ढांचे को भी पूरी तरह फिट बताया गया है। इसके अलावा अंदर की वायरिंग और डिजाइन को भी दुरुस्त बताया है। अन्य सभी मानक भी सही पाए गए हैं। 

 
Greater Noida Fire Tragedy No defects found in government probe of bus where nine died
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : पीटीआई
आरटीओ प्रवर्तन गाजियाबाद डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सभी मानक बिल्कुल सही पाए गए हैं। जिसके आधार पर आगे की जांच को अंजाम दिया जाएगा। विभाग की जांच में जांच में सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर प्राप्त होने की पुष्टि की गई है। इसके अलावा कोई कमी नहीं मिली है।
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Greater Noida Fire Tragedy No defects found in government probe of bus where nine died
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : IANS
मुख्यालय ने गठित की टीम, लखनऊ से आएंगे अधिकारी
बस हादसे की जांच करने के लिए अब लखनऊ से अधिकारियों की टीम शहर में आएगी। मुख्यालय स्तर से टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि जिले स्तर की जांच के बाद ये निर्णय लिया गया है।

 
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Greater Noida Fire Tragedy No defects found in government probe of bus where nine died
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : IANS
ओवरलोडिंग को कर दिया नजरअंदाज
स्लीपर बस में ज्वलनशील सामान इतनी बड़ी मात्रा में ढोकर ले जाने को अधिकारियों ने जांच के दौरान नजरअंदाज कर दिया। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी परिवहन विभाग की जांच में कोई खामी नहीं दर्शाई गई। जबकि छत पर लगे कैरियर और बस के अंदर के गलियारे और डिग्गी में काफी सामान रखा था।

 
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