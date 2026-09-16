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गुरुग्राम हिट एंड रन: जिम संचालक और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी, जिंदगी की तस्वीरों से काफी अलग कल्याण का प्रोफाइल

Wed, 16 Sep 2026 01:03 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 16 Sep 2026 01:03 PM IST
सार

गुरुग्राम में महिला बाइकर को कार से टक्कर मारकर भागे कार चालक कल्याण बैंसला को पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कल्याण बैंसला का सोशल मीडिया प्रोफाइल जिंदगी की तस्वीरों से काफी अलग है। बैंसला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करता था। सोमवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार सवार युवक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसे में स्पोर्ट्स बाइक कई मीटर दूर तक घिसटती चली गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया था।

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Gurugram hit-and-run Kalyan social media profile different from reality life gym owner former Kabaddi player
Gurugram hit-and-run - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला की जिंदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखने वाली उसकी प्रोफाइल से काफी अलग नजर आ रही है। फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और खेलों को अपनी पहचान बनाने वाला बैंसला अब गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन मामले में आरोपी है।


बैंसला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करता था। कई तस्वीरों में वह जिम में कसरत करते और अपनी मजबूत कद-काठी दिखाते नजर आता था। 
Gurugram hit-and-run Kalyan social media profile different from reality life gym owner former Kabaddi player
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय रग्बी टीम से जुड़ा खिलाड़ी बताया था। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां हासिल करने का दावा भी उसकी सोशल मीडिया पहचान का हिस्सा रहा।

 
Gurugram hit-and-run Kalyan social media profile different from reality life gym owner former Kabaddi player
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
घटना के बाद डीएक्टिवेट किया इंस्टा अकाउंट
बैंसला मूल रूप से पलवल का रहने वाला है और वहां जिम चलाता है। जिम संचालक के साथ वो पूर्व कबड्डी खिलाड़ी भी है। उसकी सार्वजनिक पहचान का बड़ा हिस्सा खेल और फिटनेस से जुड़ा रहा है। 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड की घटना के बाद उसका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। 
 
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आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर लगने की घटना बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंगलवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। घटना के बाद बैंसला का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। इससे पहले उसके अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें प्रमुखता से मौजूद थीं।
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आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
आरोपी के परिजन बोले- निष्पक्ष हो जांच
गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोपी कल्याण बैसला टिकरी गुर्जर गांव, पलवल का रहने वाला है। वह शहर की न्यू कॉलोनी में जिम चलाता है और कबड्डी खिलाड़ी रह चुका है। मंगलवार को आरोपी के परिजन खेल एवं युवा अधिकारिता मंत्री गौरव गौतम से मिले। 

 
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