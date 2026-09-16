सिया ने बताया कि रविवार को वह बाइक सवार दोस्तों के साथ गुरुग्राम में एक कैफे तक सवारी पर निकली थी। रास्ते में एक कार सवार आरोपी ने खिड़की से कमेंट किया। युवती ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आरोपी कार से पीछा करने लगा। उसने बार-बार कार को मोटरसाइकिल के करीब लाकर डराया।
गुरुग्राम हिट एंड रन केस: '...मैं बच नहीं पाती', अदालत में सिया बोली- उसने बार-बार कार को पास लाकर डराया
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 16 Sep 2026 08:58 AM IST
सार
गुरुग्राम की जिला अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बाइक राइडर सिया ने बयान दर्ज कराए। इस दौरान सिया ने बताया कि कार सवार आरोपी ने खिड़की से कमेंट किया। उसे नजरअंदाज किया तो आरोपी कार से पीछा करने लगा। सोमवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार सवार युवक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसे में स्पोर्ट्स बाइक कई मीटर दूर तक घिसटती चली गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया था।
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