भारतीय वायु सेना आठ अक्तूबर को अपना 94वा स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस से पहले मंगलवार को हिंडन एअर फोर्स परिसर में जवानी की फुल ड्रेस रिहलसल हुई।
गाजियाबाद: वायु सेना दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, ब्रह्मोस के साथ महिला जवान परेड में पहली बार; देखें फोटो
माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 06 Oct 2026 02:13 PM IST
सार
8 अक्तूबर को भारतीय वायु सेना अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इससे पहले हिंडन एअर फोर्स परिसर में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। प्रदर्शनी में ब्रह्मोस के साथ,जगुआर, तेजस, राफेल आदि लड़ाकू विमान शामिल रहे।
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