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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   full-dress rehearsal eld at Hindon Air Force Station ahead of Air Force Day celebrations

गाजियाबाद: वायु सेना दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, ब्रह्मोस के साथ महिला जवान परेड में पहली बार; देखें फोटो

Tue, 06 Oct 2026 02:13 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 06 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

8 अक्तूबर को भारतीय वायु सेना अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इससे पहले हिंडन एअर फोर्स परिसर में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। प्रदर्शनी में ब्रह्मोस के साथ,जगुआर, तेजस, राफेल आदि लड़ाकू विमान शामिल रहे।

 

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full-dress rehearsal eld at Hindon Air Force Station ahead of Air Force Day celebrations
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल-ड्रेस रिहर्सल - फोटो : अमर उजाला

भारतीय वायु सेना आठ अक्तूबर को अपना 94वा स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस से पहले मंगलवार को हिंडन एअर फोर्स परिसर में जवानी की फुल ड्रेस रिहलसल हुई। 

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full-dress rehearsal eld at Hindon Air Force Station ahead of Air Force Day celebrations
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल-ड्रेस रिहर्सल - फोटो : अमर उजाला

रिहालसल की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। राष्ट्र गान के दौरान मैदान में उपर हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर उड़ान भरी जिसे नीचे खड़े जवानों ने सलामी दी। 

full-dress rehearsal eld at Hindon Air Force Station ahead of Air Force Day celebrations
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल-ड्रेस रिहर्सल - फोटो : अमर उजाला

इस बार रिहल्सल का मुख्य आकर्षण ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही मैदान में थ्री नॉट थ्री को लीड करती महिला जवान भी रहीं। कदम ताल मिलाते हुए हथियार से शत्रु पर निशाना साधती हुई महिला जवानों की जुगलबंदी देखते ही बनती थी। 

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full-dress rehearsal eld at Hindon Air Force Station ahead of Air Force Day celebrations
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल-ड्रेस रिहर्सल - फोटो : अमर उजाला

एअर फोर्स स्टेशन में लगाई गई प्रदर्शनी में ब्रह्मोस के साथ,जगुआर, तेजस, राफेल आदि लड़ाकू विमान शामिल रहे। रिहल्सल सुबह 8:25से शुरू हुआ जो 11 बजे तक चला। 

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full-dress rehearsal eld at Hindon Air Force Station ahead of Air Force Day celebrations
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल-ड्रेस रिहर्सल - फोटो : अमर उजाला
कार्यक्रम में वायु सेना के अधिकारी समेत विसिष्ट मेहमानों में वायु सेना जवानों के परिजन रहे। रिहल्सल में कई जवान के परिवार की महिलाएं अपनी क्षेत्रीय वेश भूषा में शामिल हूं।
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