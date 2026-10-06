गाजियाबाद: सिपाही भर्ती में दौड़ लगाने वाले दो अभ्यर्थियों की मौत, अचानक बिगड़ गई थी तबियत

यूपी पुलिस आरक्षी (नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष पदों की भर्ती के दौरान दौड़ लगाते समय दो अभ्यथियों की तबियत बिगड़ गई। मंगलवार की सुबह दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई।

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डीसीपी मुख्यालय बलवंत सिंह ने बताया कि रविवार को दौड़ लगाते समय अभ्यर्थी अतुल पुत्र सुनील निवासी मथुरा की तबियत अचानक बिगड़ गई। गंभीर हालत में अतुल को जिला अस्पताल से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान अतुल की मौत हो गई।वहीं मंगलवार की सुबह दौड़ लगाते समय अभ्यर्थी विवेक पुत्र बालेंद्र निवासी शामली की तबियत बिगड़ गई। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान विवेक की भी मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे मौत हो गई। दोनों अभ्यर्थियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।