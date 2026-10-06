गाजियाबाद: साफ सफाई को लेकर हुए विवाद में युवक को घर में घुसकर गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 06 Oct 2026 02:31 PM IST
सार
गांव डबाना के रहने वाले आकाश राठी ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके बड़े भाई राजू का साफ सफाई को लेकर रिश्तेदार से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने हथियारों से लेस अपने साथियों के साथ घर में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी। राजू को दो गोलियां लगी हैं।
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विस्तार
निवाड़ी के गांव डबाना गांव में मंगलवार सुबह साफ सफाई को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने घर में घुसकर युवक राजू को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल राजू को निवोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से गांव में दहशत का माहौल हैं।
गांव डबाना के रहने वाले आकाश राठी ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके बड़े भाई राजू का साफ सफाई को लेकर रिश्तेदार से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने हथियारों से लेस अपने साथियों के साथ घर में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी। राजू को दो गोलियां लगी हैं। राजू ने हिम्मत दिखा एक आरोपी पकड़ लिया और उससे तमंचा छीन लिया।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार हवा में लहराते हुए भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से गांव में डर का माहौल है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि घायल राजू की हालत खतरे से बाहर हैं। आरोपियों को पकडने के लिए टीमे दबिश दे रही है।
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गांव डबाना के रहने वाले आकाश राठी ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके बड़े भाई राजू का साफ सफाई को लेकर रिश्तेदार से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने हथियारों से लेस अपने साथियों के साथ घर में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी। राजू को दो गोलियां लगी हैं। राजू ने हिम्मत दिखा एक आरोपी पकड़ लिया और उससे तमंचा छीन लिया।
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घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार हवा में लहराते हुए भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से गांव में डर का माहौल है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि घायल राजू की हालत खतरे से बाहर हैं। आरोपियों को पकडने के लिए टीमे दबिश दे रही है।
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