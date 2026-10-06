गाजियाबाद: साफ सफाई को लेकर हुए विवाद में युवक को घर में घुसकर गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव डबाना के रहने वाले आकाश राठी ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके बड़े भाई राजू का साफ सफाई को लेकर रिश्तेदार से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने हथियारों से लेस अपने साथियों के साथ घर में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी। राजू को दो गोलियां लगी हैं। राजू ने हिम्मत दिखा एक आरोपी पकड़ लिया और उससे तमंचा छीन लिया।घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार हवा में लहराते हुए भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से गांव में डर का माहौल है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि घायल राजू की हालत खतरे से बाहर हैं। आरोपियों को पकडने के लिए टीमे दबिश दे रही है।