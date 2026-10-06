फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   A young man was shot inside his home following a dispute over cleanliness

गाजियाबाद: साफ सफाई को लेकर हुए विवाद में युवक को घर में घुसकर गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Tue, 06 Oct 2026 02:31 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 06 Oct 2026 02:31 PM IST
सार

गांव डबाना के रहने वाले आकाश राठी ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके बड़े भाई राजू का साफ सफाई को लेकर रिश्तेदार से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने हथियारों से लेस अपने साथियों के साथ घर में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी। राजू को दो गोलियां लगी हैं।

विज्ञापन
A young man was shot inside his home following a dispute over cleanliness
(सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

निवाड़ी के गांव डबाना गांव में मंगलवार सुबह साफ सफाई को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने घर में घुसकर युवक राजू को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल राजू को निवोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से गांव में दहशत का माहौल हैं।
विज्ञापन


गांव डबाना के रहने वाले आकाश राठी ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके बड़े भाई राजू का साफ सफाई को लेकर रिश्तेदार से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने हथियारों से लेस अपने साथियों के साथ घर में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी। राजू को दो गोलियां लगी हैं। राजू ने हिम्मत दिखा एक आरोपी पकड़ लिया और उससे तमंचा छीन लिया। 
विज्ञापन


घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार हवा में लहराते हुए भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।  दिनदहाड़े हुई फायरिंग से गांव में डर का माहौल है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि घायल राजू की हालत खतरे से बाहर हैं। आरोपियों को पकडने के लिए टीमे दबिश दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed