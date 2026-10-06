गाजियाबाद: रावण का पुतला बनाते समय पटाखा धमाके में घायल ठेकेदार ने दम तोड़ा, पांच हुए थे गंभीर रूप से घायल

लाजपतनगर स्थित शनि चौक चौकी के सामने रामलीला मैदान के सामुदायिक केंद्र में सोमवार सुबह रावण का पुतला बनाने के लिए रखे बारूद में एक के बाद एक पांच धमाके हुए। आबादी के बीच हुए हादसे में पिता और दो पुत्रों समेत पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक बच्ची समेत दो स्थानीय लोग मामूली घायल भी हुए। धमाके में घायल हुए ठेकेदार अनिल निवासी पिलखुवा हापुड़ ने मंगलवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है।

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पांचों गंभीर घायलों को पहले पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी व सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा सुबह करीब 9:20 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, सामुदायिक केंद्र के हॉल में लोग हीटर पर खाना पका रहे थे। इसी दौरान हीटर से निकली चिंगारी पास में र रखे 10 टन से अधिक बारूद के ढेर तक पहुंच गई। इसके बाद धमाके होने लगे। यह बारूद रावण के पुतले में लगने वाले बम बनाने के लिए लाकर रखा गया था।हादसे में हापुड़ के पिलखुवा निवासी अनिल (45), उनके दो बेटे रजत (29) व ऋषभ (22), कारीगर राजू (35) और महेंद्र (36) झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी समेत कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार, अनिल को रामायण । कला संगम समिति की ओर से करीब 10 साल से रावण का पुतला बनाने का ठेका मिलता आ रहा है। इस साल भी वह बेटों और कारीगर के साथ समिति के लिए दो अक्तूबर को पुतला बनाने के लिए यहां आए थे।धमाकों की चपेट में आने वालों में 10 वर्षीय विपी जैन और पूजा करने जा रहे बी ब्लॉक निवासी संदीप भी शामिल हैं। धमाके के बाद संदीप के ऊपर ईंट आकर गिर गई, जबकि बच्ची सामने अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा लगा है। दोनों मामूली घायल हैं। डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल के अनुसार, मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।