प्रदूषण के आंकड़ों में साफ हुई हवा: गंभीर श्रेणी के स्टेशन 19 से घटकर एक दिखे, 12 केंद्रों का डेटा ही नहीं

लगातार दो दिन गंभीर रहे, तीसरे दिन आंकड़े गायब

निगरानी केंद्र 7 नवंबर 8 नवंबर 9 नवंबर

आईटीओ 402 (गंभीर) 404 (गंभीर) डेटा नहीं

पूसा (आईआईटीएम) 408 (गंभीर) 415 (गंभीर) डेटा नहीं

आईआईटी दिल्ली 450 (गंभीर) 382 डेटा नहीं

आरके पुरम 422 (गंभीर) 397 डेटा नहीं

द्वारका सेक्टर-8 409 (गंभीर) 407 (गंभीर) डेटा नहीं

नजफगढ़ 411 (गंभीर) 342 डेटा नहीं

जेएलएन स्टेडियम 406 (गंभीर) 396 डेटा नहीं

कॉमनवेल्थ 378 (गंभीर) 402 (गंभीर) डेटा नहीं



नौ नवंबर की पूरी तस्वीर

कुल बंद स्टेशनों की संख्या - 12

आईआईटी दिल्ली (450), द्वारका-8 (409), पूसा-आईआईटीएम (408) - ये तीनों 7 नवंबर को गंभीर थे और 9 नवंबर को पूरे दिन बंद रहे। यानी दिल्ली के सबसे जहरीले इलाके पूरे दिन गिनती से बाहर।



आईटीओ (सुबह 407) और कॉमनवेल्थ (सुबह 402) - दोनों नौ नवंबर की सुबह गंभीर श्रेणी में थे, लेकिन शाम तक गायब हो गए। अगर ये शाम को भी खुले होते, तो शाम की गंभीर गिनती 1 नहीं, 3 होती।



आर के पुरम (7 नवंबर को 422) - सुबह 364 तक आया, फिर दोपहर से गायब। यानी सुबह तो बहुत खराब था, लेकिन बाद में पता ही नहीं चला कि हालत क्या रही।



जेएलएन स्टेडियम (7 नवंबर को 406) - नौ नवंबर की सुबह 369, फिर दोपहर से गायब। यानी गंभीर से बहुत खराब में आया, लेकिन आगे का हाल दर्ज नहीं।



7 नवंबर को गंभीर रहे 7 स्टेशन- आईआईटी दिल्ली (450), आर के पुरम (422), नजफगढ़ (411), द्वारका-8 (409), पूसा-आईआईटीएम (408), जेएलएन (406),आईटीओ (402)

पूरे दिन बंद 5 स्टेशन - आईआईटी दिल्ली, द्वारका-8, पूसा-आईआईटीएम, नेहरू नगर, उत्तम नगर



8 नवंबर और 9 नवंबर के तीनों समय की स्थिति

स्थिति 8 नवंबर, (9 नवंबर) सुबह 7 बजे, (9 नवंबर) दोपहर 1 बजे, (9 नवंबर) शाम 5 बजे

मान्य स्टेशन 59 54 49 47

बंद स्टेशन 0 5 10 12

गंभीर (401+) 20 15 5 1

बहुत खराब 33 35 40 39

खराब 6 4 4 7