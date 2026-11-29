राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए डीडीए 13 और 14 फरवरी को पलाश महोत्सव का आयोजन करेगा। दिल्ली के तीन पार्कों में होने वाला महोत्सव इस बार वन्यजीव, भारतीय विरासत और फूलों की दुनिया से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा।

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इस थीम के माध्यम से लोगों को स्थानीय पेड़-पौधों को लगाने, पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और प्राकृतिक आवासों को नुकसान से बचाने का संदेश दिया जाएगा।

महोत्सव की थीम वन्यजीव एवं जैव विविधता, भारतीय विरासत एवं सांस्कृतिक स्थापत्य और प्रकृति, फूल एवं कल्पना रखी गई हैं। तीनों थीम के जरिये लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता बचाने और शहरी हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा।डीडीए के अनुसार, राजधानी के तीन प्रमुख पार्कों बांसेरा, हौज खास और डीएलएफ पार्क में होने वाले इस आयोजन की खासियत यह होगी कि तीनों पार्कों में अलग-अलग विषयों पर आधारित गतिविधियां होंगी। प्राधिकरण की योजना है कि महोत्सव को पर्यावरण शिक्षा और जनभागीदारी का माध्यम बनाया जाए।दिल्ली में वायु प्रदूषण, हरित क्षेत्रों में कमी, प्राकृतिक आवासों पर दबाव और जैव विविधता के सामने खड़ी चुनौतियों को देखते हुए तीनों थीम का चयन किया गया है। डीडीए ने महोत्सव के आयोजन के लिए एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए अनुमानित लागत 4.03 करोड़ रुपये रखी गई है। लोगों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग रखने, संकेतक लगाने और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और प्रवेश द्वारों पर जांच भी होगी।हौजखास जिला पार्क में भारतीय विरासत और सांस्कृतिक स्थापत्य (इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल आर्किटेक्चर) की थीम को प्रमुखता दी जाएगी। इसमें भारतीय स्थापत्य कला, ऐतिहासिक इमारतों और पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्थाओं की झलक देखने को मिलेगी।महोत्सव में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग गतिविधियां आयोजित होंगी। बच्चों के लिए हर दिन कम से कम पांच रचनात्मक प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें फूलों से रंगोली बनाना, चित्रकला, पुष्प सज्जा, फूलों से कलाकृतियां तैयार करना और बेकार वस्तुओं से उपयोगी चीजें बनाना शामिल है। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग क्षेत्र बनेगा।इसमें झूले, म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी, गुब्बारे फोड़ने और गेंद से निशाना लगाने जैसी गतिविधियां होंगी। साथ ही प्रदर्शनी, सूचना केंद्र, पंजीकरण केंद्र, विश्राम स्थल और खानपान के लिए कम से कम 10 स्टॉल लगाए जाएंगे।बांसेरा पार्क में वन्यजीव और जैव विविधता (वाइल्डलाइफ एंड बायोडायवर्सिटी) की थीम पर आधारित सजावट और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से लोगों को जंगलों, पेड़-पौधों, पक्षियों, तितलियों और अन्य जीवों के बीच पारिस्थितिक संबंधों की जानकारी देने पर जोर रहेगा। प्राधिकरण का मानना है कि वन्यजीवों का संरक्षण केवल जंगलों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि शहरों में मौजूद पार्क, झीलें, जलाशय और पेड़ भी अनेक जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं।