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37 एजेंसियां कचरा संग्रह व निस्तारण की संभालेंगी जिम्मेदारी, आरडब्ल्यूए, शिक्षण संस्थानों और मॉल पर भी रहेगी नजरविनोद डबासनई दिल्ली। दिल्ली में कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम (एमसीडी) ने बड़े कचरा उत्पादकों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। निगम ने राजधानी में 7,268 बल्क वेस्ट जनरेटर (बड़े कचरा उत्पादक) चिह्नित किए हैं। इनमें सबसे अधिक 2,923 होटल और रेस्तरां शामिल हैं। इसके अलावा 1,736 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और गेटेड सोसाइटियां तथा 838 शिक्षण संस्थानों की पहचान की गई है।इन परिसरों से निकलने वाले कचरे का अलग-अलग संग्रह और उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी ने 37 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। अब बड़े कचरा उत्पादकों को अपने यहां उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठानी होगी।एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, होटल और रेस्तरां चिह्नित बड़े कचरा उत्पादकों की सबसे बड़ी श्रेणी हैं। इनके अलावा 336 स्वास्थ्य संस्थान, 299 विवाह एवं बैंक्वेट हॉल, 179 बाजार संघ, 119 मॉल और मल्टीप्लेक्स तथा 100 धार्मिक स्थल भी इस सूची में शामिल हैं। वहीं, 511 संस्थानों को अन्य श्रेणी में रखा गया है। इस तरह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ बड़े आवासीय परिसरों और शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों को भी कचरा प्रबंधन व्यवस्था के दायरे में लाया गया है।100 किलो कचरा पैदा करने पर भी लागू होंगे नियमठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत किसी परिसर का निर्मित क्षेत्र 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक होने, प्रतिदिन 40 हजार लीटर या अधिक पानी की खपत होने अथवा रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा पैदा होने पर उसे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे परिसरों के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्धारित व्यवस्था के तहत कचरे के संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।चिह्नित एजेंसियों की ले सकेंगे मददएमसीडी ने बड़े कचरा उत्पादकों से कचरा एकत्र करने के लिए 37 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। संबंधित संस्थान इन एजेंसियों के साथ समझौता कर सकते हैं। निगम की योजना के अनुसार, एजेंसियों को कचरा संग्रह से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज करनी होगी। इससे चिह्नित परिसरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा और उसके प्रबंधन की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकेगी।नियमों का पालन कराना होगी बड़ी चुनौतीबड़े कचरा उत्पादकों की पहचान के बाद एमसीडी के सामने अब इन परिसरों में नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने की चुनौती है। होटल-रेस्तरां और बड़ी आवासीय सोसायटियों में गीले और सूखे कचरे को अलग करने के साथ गीले कचरे के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण की व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखनी होगी। यदि सभी चिह्नित परिसर निर्धारित नियमों के अनुसार कचरे का प्रबंधन करते हैं तो इससे निगम की नियमित कचरा संग्रह व्यवस्था पर दबाव कम होगा। साथ ही कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।