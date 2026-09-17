विदिशा: फसल के बीच वन भूमि खाली कराने पहुंची टीम, उपज खराब होने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जताया विरोध

विदिशा जिले के ग्यारसपुर क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव में गुरुवार को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों और वन विकास निगम की टीम के बीच विवाद की स्थिति बन गई। कार्रवाई के दौरान खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चलने से मक्का, धान और उड़द की फसल प्रभावित हुई है। कुछ ग्रामीणों ने सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए दवा डालने का आरोप भी लगाया है।

विज्ञापन