पीएम मोदी का जन्मदिन: महाकाल में हुआ विशेष पूजन-अर्चन, गूंज उठा हर-हर महादेव; आज मंदिर में जलेंगे दीये

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर गुरुवार को धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंगों में सराबोर नजर आई। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजन-अर्चन का दौर शुरू हो गया, जिसकी गूंज पूरे अवंतिका क्षेत्र में सुनाई दे रही है।

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