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टीकमगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात: मां ने दो साल के बच्चे को फांसी लगाकर मार डाला, फिर खुद भी फंदे पर झूली

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 11:19 PM IST

सार टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पूनोल में नवविवाहिता संजना दांगी ने कथित तौर पर अपने दो वर्षीय बच्चे की फांसी लगाकर हत्या करने के बाद स्वयं भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। घरेलू विवाद की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कारणों की पुष्टि जांच के बाद होगी।

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