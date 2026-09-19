शहडोल: बारिश से बचने का ठिकाना बना मौत की वजह, आकाशीय बिजली ने ली पेड़ के नीचे खड़े दो चरवाहों की जान

जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हुई दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ही मवेशी चराने के लिए जंगल गए थे और अचानक रिमझिम बारिश शुरू होने पर दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान पेड़ों पर आकाशीय बिजली गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटनाएं जयसिंहनगर और जैतपुर थाना क्षेत्र में हुई हैं।

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जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ढोलर गांव निवासी मुन्ना सिंह गोंड (50) मवेशियों को चराने के लिए जंगल गया था। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मुन्ना एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई। इसकी चपेट में आने से मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात तक मुन्ना घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह जंगल में पेड़ के नीचे उसका शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।दूसरी घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कदौड़ी की है। यहां 55 वर्षीय हुबलाल बैगा बकरियां चराने जंगल गया था। बारिश शुरू होने पर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वह उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।जंगल से गुजर रहे अन्य चरवाहों ने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर दोनों मौतें आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई हैं।