दरिंदा बाप: मना करने पर भी कर रहा था शोर, गुस्से में पिता ने तीन साल के मासूम की हथौड़ी मार-मारकर ले ली जान

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जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में पिता ने तीन वर्षीय बेटे पर हथौड़ी से हमला कर दिया। सिर और चेहरे में गंभीर चोट लगने से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। आरोपी पिता को अभिरक्षा में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।