फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Altercation with Food Department team during raid; police register cases against several individuals.

एमपी: गैस सिलेंडर रिफिलिंग की जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम से गाली-गलौज, तीन भाइयों समेत अन्य पर केस

Sat, 19 Sep 2026 04:15 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 04:15 PM IST
सार

शहडोल के गढ़ी में गैस सिलेंडर रिफिलिंग की सूचना पर जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम से विवाद और गाली-गलौज का मामला सामने आया। सहायक आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने तीन भाइयों समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।

 

विज्ञापन
Altercation with Food Department team during raid; police register cases against several individuals.
घटना के दौरान की तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की सूचना पर जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम के साथ गाली-गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी की शिकायत पर पुलिस ने तीन सगे भाइयों रामजी गुप्ता, सुधीर गुप्ता और कौशलेंद्र गुप्ता समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक, खाद्य विभाग की टीम को गढ़ी निवासी रामजी गुप्ता के घर में गैस सिलेंडरों की कथित रिफिलिंग किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान टीम को घर में 13 से अधिक गैस सिलेंडर और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला नोजल मिला।
विज्ञापन


पढ़ें: परीक्षा नहीं होने से परेशान खरगोन के नर्सिंग छात्र, बोले- अब राहुल गांधी ही आखिरी उम्मीद
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्रवाई का विरोध करने और धमकी देने का आरोप
शिकायत के अनुसार, जांच के दौरान रामजी गुप्ता के भाई और अन्य लोग टीम से विवाद करने लगे। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और लाठी-डंडे से जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्रवाई में बाधा डाली। इसी दौरान जब्त किए गए सिलेंडरों को भी वहां से हटा दिए जाने का आरोप है।

विवाद की सूचना मिलने पर सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक आपूर्ति अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रामजी गुप्ता, सुधीर गुप्ता, कौशलेंद्र गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में आगे जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी सोहागपुर आर पी रावत ने बताया तीन नामजद एवं अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, एवं विवाद कर गाली गलौज करने का मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed