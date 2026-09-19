बालाघाट आउटब्रेक: 196 मामलों की रिपोर्ट ने खोली हेल्थ सिस्टम की पोल, न डेटा, न लैब, एक साल से ASHA भी नहीं

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बालाघाट बैगा आदिवासी बच्चों की मौत और बुखार-रैश के मामलों की जांच के लिए केंद्र से पहुंची राष्ट्रीय संयुक्त आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम (एनजेओआरटी) की विस्तृत रिपोर्ट में जिले की बीमारी निगरानी व्यवस्था की कई कमियां सामने आई हैं। 18 मई से 17 अगस्त के बीच की जांच के आधार पर तैयार रिपोर्ट में सर्विलांस, प्रयोगशाला, टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों के बीच आंकड़े जुटाने, रिपोर्ट करने और साझा करने में बड़ी कमियां दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिला सर्विलांस यूनिट में कर्मचारियों की गंभीर कमी है। जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट का महत्वपूर्ण पद खाली है, जिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी नहीं है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पद भी रिक्त है। रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रभावित गांव में एक साल से ज्यादा समय से आशा कार्यकर्ता नहीं होने की बात भी सामने आई है। टीम के अनुसार इससे सक्रिय रूप से मरीजों की पहचान करने, समुदाय को बीमारी के प्रति जागरूक करने और मरीजों के फॉलोअप में कमी आ रही है। अब मध्यप्रदेश रुरल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर ने एनजेओआरटी का अंतिम जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है।