लाइव: इंदौर में राहुल गांधी छात्रों से करेंगे संवाद, छात्रों की गूंज में शिक्षा- रोजगार के मुद्दों पर होगी बात

12:25 PM, 19-Sep-2026 करीब 15 हजार छात्रों के बैठने की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर करीब 15 हजार छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में प्रवेश पंजीकरण कराने वाले छात्रों को ही दिया जाएगा। छात्रों की एंट्री दोपहर करीब 2:30 बजे से पास स्कैन करने के बाद शुरू होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता व्यवस्थाएं संभालेंगे, जबकि आयोजन स्थल पर किसी भी नेता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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12:25 PM, 19-Sep-2026 दोपहर 1:45 बजे इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी राहुल गांधी दोपहर करीब 1:45 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद उनका विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। शाम 5:30 बजे क्षेत्रीय पार्क परिसर के सामने तैयार किए गए भारत जोड़ो मैदान में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का मुख्य फोकस छात्रों और युवाओं से शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद करना है।