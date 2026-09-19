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लाइव: इंदौर में राहुल गांधी छात्रों से करेंगे संवाद, छात्रों की गूंज में शिक्षा- रोजगार के मुद्दों पर होगी बात

Sat, 19 Sep 2026 11:21 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 11:21 AM IST
खास बातें

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम क्षेत्रीय पार्क के सामने आयोजित किया जा रहा है, जहां राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर संवाद करेंगे।

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Rahul Gandhi in Indore Live Today: Will Interact With Students on Education and Employment Issues
कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

12:46 PM, 19-Sep-2026

राहुल गांधी ने पूछा- क्या खिला रहा है इंदौर, पोहे-जलेबी या कुछ और...?

राहुल गांधी की इंदौर यात्रा में राजनीति के साथ शहर के जायके का रंग भी नजर आ रहा है। शनिवार को होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ आयोजन से एक दिन पहले राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर इंदौर के पोहे-जलेबी का जिक्र कर युवाओं से जुड़ने की कोशिश की।
पढ़िए पूरी खबर:  राहुल गांधी ने पूछा- क्या खिला रहा है इंदौर, पोहे-जलेबी या कुछ और...?

12:25 PM, 19-Sep-2026

करीब 15 हजार छात्रों के बैठने की व्यवस्था

कार्यक्रम स्थल पर करीब 15 हजार छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में प्रवेश पंजीकरण कराने वाले छात्रों को ही दिया जाएगा। छात्रों की एंट्री दोपहर करीब 2:30 बजे से पास स्कैन करने के बाद शुरू होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता व्यवस्थाएं संभालेंगे, जबकि आयोजन स्थल पर किसी भी नेता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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12:25 PM, 19-Sep-2026

दोपहर 1:45 बजे इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी

 

राहुल गांधी दोपहर करीब 1:45 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद उनका विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। शाम 5:30 बजे क्षेत्रीय पार्क परिसर के सामने तैयार किए गए भारत जोड़ो मैदान में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का मुख्य फोकस छात्रों और युवाओं से शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद करना है।

 

11:16 AM, 19-Sep-2026

लाइव: इंदौर में राहुल गांधी छात्रों से करेंगे संवाद, छात्रों की गूंज में शिक्षा- रोजगार के मुद्दों पर होगी बात

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं। वह ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के युवाओं और छात्रों से शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम शनिवार, 19 सितंबर को इंदौर के क्षेत्रीय पार्क के सामने स्थित आईडीए मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसे ‘भारत जोड़ो मैदान’ नाम दिया गया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी रेडिसन होटल जाएंगे और वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे।

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