सागर में रफ्तार का कहर: बस से टकराकर बुरी तरह पिचकी कार, तीन लोगों की मौत; चालक मौके से फरार

सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। गढ़ाकोटा रोड पर चनाटोरिया के पास तेज रफ्तार बस और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला और अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर पास की खंती में जा गिरी। दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।हादसा होते ही आसपास मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया।घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतकों की तत्काल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और फरार बस चालक की तलाश में जुटी है।