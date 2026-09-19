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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Tragic Road Accident in Sagar: Fast Bus and Car Collide on Garhakota Road, Three Dead

सागर में रफ्तार का कहर: बस से टकराकर बुरी तरह पिचकी कार, तीन लोगों की मौत; चालक मौके से फरार

Sat, 19 Sep 2026 03:38 PM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 03:38 PM IST
सार

सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में शनिवार को गढ़ाकोटा रोड पर बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बस खंती में जा गिरी और चालक फरार हो गया।

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Tragic Road Accident in Sagar: Fast Bus and Car Collide on Garhakota Road, Three Dead
दुर्घटनास्थल का दृश्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। गढ़ाकोटा रोड पर चनाटोरिया के पास तेज रफ्तार बस और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

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टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला और अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर पास की खंती में जा गिरी। दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।
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पढ़ें: नलखेड़ा में आठ लोगों की मौत के बाद आक्रोश, पुलिस ने फटकारी लाठियां; भीड़ हुई तितर बितर
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राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना
हादसा होते ही आसपास मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया।


डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया
घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतकों की तत्काल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और फरार बस चालक की तलाश में जुटी है।

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