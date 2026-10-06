टीकमगढ़ में हादसा: रेलवे स्टेशन पर दो महीने पहले लगाई 90 लाख की लिफ्ट गिरी, छह से ज्यादा लोग सवार थे

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रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दो महीने पहले लगाई गई 90 लाख रुपये की लिफ्ट सोमवार रात 11 बजे अचानक नीचे गिर गई। लगभग पांच फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही लिफ्ट नीचे आ गिरी, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय लिफ्ट में छह से अधिक यात्री सवार थे, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म 1 पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े थे। लिफ्ट नीचे लगे बफर स्प्रिंग में करीब एक फीट धंसकर फंस गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।