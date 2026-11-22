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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा अंकिता ठाकुर की भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ब्रेन स्ट्रोक और डेंगू बताया गया है। युवती के परिजनों ने पांच दिन के इलाज में करीब पांच लाख रुपये खर्च किए। पीड़िता के अलावा उसकी मां और छोटी बहन भी डेंगू से पीड़ित पाई गई हैं। एक ही घर में तीन सदस्यों के संक्रमित मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं।