बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए 20 वर्षीय युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज पांच दिनों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि प्रेम प्रसंग से नाराज युवती के पिता और भाई ने ही युवक को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। उन्होंने 10 लाख रुपये की सुपारी देकर चार युवकों के माध्यम से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिलाया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता पिता-पुत्र समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।



घटना की शुरुआत 17 नवंबर को हुई थी, जब लोहारा-परासपानी मार्ग पर स्थित बांधा तालाब के पास नाहरवानी निवासी 20 वर्षीय रियांश चौहान का लहूलुहान शव उसकी एक्टिवा के पास पड़ा मिला। पहली नजर में यह पूरा मामला एक सड़क दुर्घटना जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन घटनास्थल की बारीकी से जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि रियांश की बेरहमी से हत्या की गई है।



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पुलिस अधीक्षक मलय जैन के निर्देशन में हट्टा पुलिस की टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की। जांच में सामने आया कि मृतक रियांश का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। इस बात को लेकर युवती का पिता जीवन पटले और भाई आशुतोष पटले काफी नाराज थे। इसी रंजिश के चलते दोनों ने रियांश की हत्या की योजना बनाई और इसके लिए चार युवकों को 10 लाख रुपये का लालच देकर तैयार किया।



योजना के तहत 16 नवंबर की रात आरोपी रियांश को परासपानी की मंढई से बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उसे शराब पिलाई गई और नशे की हालत में लोहे के एंगल से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या को सड़क हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने शव को उसकी एक्टिवा के साथ सड़क किनारे फेंक दिया।



पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साजिशकर्ता जीवन पटले और आशुतोष पटले के साथ-साथ हत्या में शामिल यश पारधी, यश पटले और विकास उर्फ बग्गा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से वारदात के वक्त पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब फरार चल रहे छठे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।