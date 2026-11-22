खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में रविवार दोपहर नर्मदा परिक्रमा के दौरान नाव नंबर 60 के इंजन में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि पास से गुजर रही दूसरी नाव के चालक और यात्रियों की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और सभी श्रद्धालु सुरक्षित बच गए।



ज्योतिर्लिंग तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए जा रही नाव नंबर 60 के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। संगम से आगे हुए इस हादसे के बाद नाव में सवार श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त पास से ही परिक्रमा के लिए एक अन्य नाव गुजर रही थी। दूसरी नाव के चालक और यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पा लिया। इस सूझबूझ से नाव में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।



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नगर परिषद ने इंजन किया जब्त, होगी उच्चस्तरीय जांच

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए संबंधित नाव के इंजन को जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी इंजन में आग लगने के सटीक कारणों, नाव की तकनीकी स्थिति और उसमें मौजूद सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल करेगी। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।



पहले भी लग चुकी है पांच-छह नावों में आग

ओंकारेश्वर में नाव के इंजन में आग लगने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी करीब पांच से छह नावों के इंजन में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद नावों की नियमित तकनीकी जांच, इंजन की गुणवत्ता और अग्नि सुरक्षा के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जांच के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव संचालन व्यवस्था में क्या ठोस बदलाव करता है।