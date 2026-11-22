उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया रविवार को मैहर पहुंचे। यहां उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद लिया। मैहर पहुंचने से पहले राजा भैया ने चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा भी की। मां शारदा के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू एकता और हाल ही में आयोजित कथा को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी बात रखी।



सनातन के पक्ष में मुखर होकर बोलें हिंदू

मीडिया से बातचीत के दौरान राजा भैया ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हिंदू हो, उसे सनातन के पक्ष में मुखर होकर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई सनातन धर्म का अपमान करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। उनके बयान में सनातन धर्म के प्रति एकजुटता और मुखरता का संदेश देखने को मिला।



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कथा को जातिवाद से जोड़ने का प्रयास, कुछ लोगों को खल रही है

कथा को लेकर उठ रहे सवालों और इसे जातिवाद से जोड़ने की चर्चाओं पर भी राजा भैया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कथा कुछ लोगों को खल रही है, इसलिए इसे जातिवाद का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। राजा भैया ने इस तरह की चर्चाओं पर अपनी बात रखते हुए कथा के आयोजन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी।



चित्रकूट की परिक्रमा के बाद मां शारदा के दरबार पहुंचे

राजा भैया ने बताया कि मां की कृपा से इतनी बड़ी कथा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा करने के बाद वह मां शारदा के दरबार पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद लिया। मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में उनके आगमन के दौरान दर्शन-पूजन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा रही। मैहर में राजा भैया का आगमन और मीडिया के सामने सनातन धर्म व कथा को लेकर दिया गया बयान अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है।