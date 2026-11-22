इतनी सी बात से गई तीन जान: देवरानी को आटा न देने पर पति ने डांटा, पत्नी ने दो बच्चों संग खाया जहर; तीनों मृत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 04:17 PM IST
सार
भोपाल के अरवलिया में पारिवारिक विवाद के बाद 37 वर्षीय रुखसाना और उसके दो बच्चों की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में देवरानी को आटा न देने और पति की फटकार के बाद नाराजगी की बात सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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विस्तार
राजधानी के ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र स्थित अरवलिया में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के बाद अपने दो मासूम बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। इस दर्दनाक घटना में मां और दोनों बच्चों की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार अरवलिया निवासी 37 वर्षीय रुखसाना एक गृहिणी थी। उसके पति फहीम धार्मिक शिक्षा देने के साथ ही मैकेनिक की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार में 12 साल की बेटी, जो छठी कक्षा में पढ़ती थी, और आठ साल का बेटा, जो दूसरी कक्षा का छात्र था, शामिल थे। घटना का मुख्य कारण देवरानी के साथ आटा मांगने को लेकर हुआ विवाद और उसके बाद पति की फटकार को बताया जा रहा है।
आटा न देने पर हुआ था विवाद
घटना की शुरुआत शुक्रवार दोपहर को हुई, जब फहीम के छोटे भाई की पत्नी यानी देवरानी ने रुखसाना से थोड़ा आटा मांगा। घर में आटा कम होने की बात कहते हुए रुखसाना ने देवरानी को आटा देने से साफ इन्कार कर दिया। जब इस बात की जानकारी फहीम को मिली, तो उसने अपनी पत्नी रुखसाना को सख्त लहजे में समझाइश दी और फटकार लगाई। पति की इस बात से रुखसाना काफी दुखी और नाराज चल रही थी। इसी नाराजगी के चलते उसने अपने बच्चों के साथ जान देने का आत्मघाती कदम उठाने का मन बना लिया।
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पानी में मिलाकर दी सल्फास
शनिवार दोपहर जब फहीम अपनी मैकेनिक दुकान पर मौजूद था, तभी रुखसाना ने घर में रखा गेहूं में रखने वाला सल्फास का कीटनाशक पानी में मिलाया। उसने यह जहरीला पानी पहले अपनी 12 वर्षीय बेटी और आठ वर्षीय बेटे को पिलाया और उसके बाद खुद भी पी लिया। घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार और पड़ोसी तीनों को तत्काल इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर फहीम भी अस्पताल पहुंचा। इलाज के दौरान शनिवार देर रात रुखसाना ने दम तोड़ दिया, जबकि रविवार तड़के इलाज के दौरान बेटी और बेटे की भी मौत हो गई।
पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में देवरानी से हुए विवाद और पति की फटकार से नाराज होकर यह कदम उठाने की बात सामने आई है। मृतका के पिता हलीम खान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देवरानी से मामूली विवाद और उसके बाद मिली फटकार के कारण ही बेटी ने यह कदम उठाया। ईंटखेड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके परिजनों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस दुखद मामले में सभी संभावित पहलुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
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पुलिस के अनुसार अरवलिया निवासी 37 वर्षीय रुखसाना एक गृहिणी थी। उसके पति फहीम धार्मिक शिक्षा देने के साथ ही मैकेनिक की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार में 12 साल की बेटी, जो छठी कक्षा में पढ़ती थी, और आठ साल का बेटा, जो दूसरी कक्षा का छात्र था, शामिल थे। घटना का मुख्य कारण देवरानी के साथ आटा मांगने को लेकर हुआ विवाद और उसके बाद पति की फटकार को बताया जा रहा है।
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आटा न देने पर हुआ था विवाद
घटना की शुरुआत शुक्रवार दोपहर को हुई, जब फहीम के छोटे भाई की पत्नी यानी देवरानी ने रुखसाना से थोड़ा आटा मांगा। घर में आटा कम होने की बात कहते हुए रुखसाना ने देवरानी को आटा देने से साफ इन्कार कर दिया। जब इस बात की जानकारी फहीम को मिली, तो उसने अपनी पत्नी रुखसाना को सख्त लहजे में समझाइश दी और फटकार लगाई। पति की इस बात से रुखसाना काफी दुखी और नाराज चल रही थी। इसी नाराजगी के चलते उसने अपने बच्चों के साथ जान देने का आत्मघाती कदम उठाने का मन बना लिया।
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पानी में मिलाकर दी सल्फास
शनिवार दोपहर जब फहीम अपनी मैकेनिक दुकान पर मौजूद था, तभी रुखसाना ने घर में रखा गेहूं में रखने वाला सल्फास का कीटनाशक पानी में मिलाया। उसने यह जहरीला पानी पहले अपनी 12 वर्षीय बेटी और आठ वर्षीय बेटे को पिलाया और उसके बाद खुद भी पी लिया। घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार और पड़ोसी तीनों को तत्काल इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर फहीम भी अस्पताल पहुंचा। इलाज के दौरान शनिवार देर रात रुखसाना ने दम तोड़ दिया, जबकि रविवार तड़के इलाज के दौरान बेटी और बेटे की भी मौत हो गई।
पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में देवरानी से हुए विवाद और पति की फटकार से नाराज होकर यह कदम उठाने की बात सामने आई है। मृतका के पिता हलीम खान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देवरानी से मामूली विवाद और उसके बाद मिली फटकार के कारण ही बेटी ने यह कदम उठाया। ईंटखेड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके परिजनों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस दुखद मामले में सभी संभावित पहलुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।