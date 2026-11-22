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इतनी सी बात से गई तीन जान: देवरानी को आटा न देने पर पति ने डांटा, पत्नी ने दो बच्चों संग खाया जहर; तीनों मृत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 04:17 PM IST

सार भोपाल के अरवलिया में पारिवारिक विवाद के बाद 37 वर्षीय रुखसाना और उसके दो बच्चों की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में देवरानी को आटा न देने और पति की फटकार के बाद नाराजगी की बात सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।