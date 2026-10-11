एमपी: सोन नदी में नहाने उतरा 22 वर्षीय युवक लापता, रविवार को एसडीआरएफ ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन

सीधी जिले के खड्डी चौकी अंतर्गत ग्राम खैरा के पास सोन नदी में नहाने उतरा 22 वर्षीय युवक डूबकर लापता हो गया। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की है। युवक अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे पहुंचा था। सूचना मिलने के बाद रविवार को पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। लगातार तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, लापता युवक की पहचान ज्ञानेंद्र सिंह (22), निवासी ग्राम पड़रा, जिला सीधी के रूप में हुई है। बताया गया कि ज्ञानेंद्र अपने दोस्तों के साथ सोन नदी के किनारे गया था। वहां उसके कुछ दोस्त नदी किनारे बैठकर मछली पका रहे थे। इसी दौरान ज्ञानेंद्र नहाने के लिए नदी में उतर गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। जब दोस्तों को उसकी चिंता हुई और तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने गांव के लोगों को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया।खड्डी चौकी प्रभारी नीरज साकेत ने बताया कि युवक के नदी में डूबने की सूचना मिलने के बाद उसकी तलाश की जा रही है। रविवार को एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की मदद से नदी में युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिला है।प्रत्यक्षदर्शी करण सिंह के मुताबिक, घटना के समय मौके पर तीन लोग मौजूद थे। दो लोग नदी किनारे मछली पकाने में व्यस्त थे, जबकि ज्ञानेंद्र नहाने के लिए नदी में उतर गया। मछली पकाने में व्यस्त होने के कारण दोस्तों को तत्काल पता नहीं चला कि ज्ञानेंद्र पानी से बाहर नहीं आया है। काफी देर तक उसके वापस नहीं लौटने पर उन्होंने गांव के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद से युवक के परिजनों और परिचितों में चिंता का माहौल है। रविवार को भी तलाश अभियान जारी रहने के बावजूद ज्ञानेंद्र का पता नहीं चल सका। परिजन उसकी सकुशल बरामदगी की उम्मीद लगाए हुए हैं।