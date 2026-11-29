गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर जावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आए आंकड़ों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में पिछले सात वर्षों के दौरान कर्मचारियों को वितरित इंसेंटिव की राशि और मरीजों के उपचार संबंधी रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि सामान्य सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों को सरकारी रिकॉर्ड में गंभीर बीमारी और सर्जरी का मरीज दर्शाया गया। अब स्वास्थ्य विभाग ने पुराने रिकॉर्ड की जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

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