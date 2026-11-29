मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और शासन स्तर पर लगातार अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर परिसर के विस्तारीकरण की परियोजना को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रोजेक्ट को दोबारा संशोधित करने के बाद प्रभावित होने वाले मकानों की संख्या घटाकर 15 कर दी गई है।



सड़क और पार्किंग को लेकर हुई चर्चा

ओंकारेश्वर में चल रहे विकास कार्यक्रम को लेकर कोई बैठक के बाद जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि बीते भ्रमण के दौरान मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर कामकाज की समीक्षा की गई। पहला, कैनाल के किनारे बन रही सड़क का निरीक्षण किया गया, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था और पार्किंग स्थलों के चयन पर चर्चा हुई। दूसरा, श्रद्धालुओं को भविष्य में पार्किंग संबंधी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग स्थलों को 80 एमएम के पेवर ब्लॉक्स लगाकर पक्का किए जाने के कार्य की समीक्षा की गई।



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36 की जगह अब 15 मकान होंगे प्रभावित

बैठक के तीसरे बिंदु के तहत कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि ममलेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के विस्तारीकरण को लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ भी बैठक में बातचीत हुई है। इस दौरान ममलेश्वर परियोजना को लेकर पिछली बैठक में ही सहमति बन चुकी थी, जिसके तहत समग्र परियोजना में अब केवल 5 मकान ही प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि, ओंकारेश्वर मंदिर विस्तारीकरण परियोजना पर पहले सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद योजना पर फिर से काम किया गया। वेटिंग हॉल्स को पुनर्गठित किया गया और कुछ स्थानों में बदलाव किया गया। इसके चलते जहां पहले 36 मकान इस परियोजना में आ रहे थे, वहीं संशोधित योजना के तहत अब केवल 15 मकान ही दायरे में आएंगे। इनमें 6 मकान बड़चौक की ओर और 9 मकान झूला पुल की ओर स्थित हैं।



टेंडर होकर एजेंसी हुई नियुक्त

इसके साथ ही कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि इन 15 मकानों के पुनर्व्यस्थापन के लिए 8 संभावित स्थल सभी स्टेकहोल्डर्स को दिखाए गए हैं। सांसद और विधायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी ने सहमति जताई कि इन आठ स्थलों में से सबसे उपयुक्त संयोजन का चयन किया जाएगा, ताकि पुनर्व्यस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। वहीं उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के विकास कार्य के लिए टेंडर हो चुका है और एजेंसी भी नियुक्त हो गई है, जिससे जल्द ही कार्य में तेजी आएगी।