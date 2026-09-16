सख्ती: ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने की लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई, जूना महल तोड़कर मलबा हटाने का ठेका टर्मिनेट

12 निविदाकारों में सबसे कम दर पर मिला था काम

मंदिर ट्रस्ट की बैठक दिनांक 27 अगस्त 2024 के प्रस्ताव क्रमांक 08 के अनुसार जूना महल एवं ऑफिस बिल्डिंग को डिस्मेंटल कर मलबा हटाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। 28 जून 2025 को निविदाएं खोली गईं, जिसमें कुल 12 निविदाकारों ने भाग लिया। इनमें बद्रीकेदार इंफ्रा, सनावद की न्यूनतम दर 6200 रुपये प्रति घन मीटर प्राप्त हुई। इसके बाद 2 जुलाई 2025 को पत्र क्रमांक ओम/2025/39 के माध्यम से कार्यादेश जारी किया गया।



सिंहस्थ की तैयारियों पर भी पड़ा असर

जूना महल एवं ऑफिस बिल्डिंग को हटाकर मलबा साफ करने का कार्य समय पर पूरा होने के बाद यहां श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग रूम, दर्शन व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण किया जाना था। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल द्वारा आगे का कार्य किया जाना प्रस्तावित था। ट्रस्ट के अनुसार ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं किए जाने से आगामी निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ। जुलाई 2026 से ठेकेदार को मौके पर उपस्थित होकर लंबित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ और करीब चार माह से काम बंद पड़ा रहा। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया जाना महत्वपूर्ण है। ऐसे में जूना महल डिस्मेंटलिंग कार्य में हुई देरी का असर आगे की व्यवस्थाओं पर पड़ने की बात सामने आई है।



ट्रस्ट ने लिया कड़ा प्रशासनिक निर्णय

ट्रस्ट ने गुणवत्ता संबंधी शर्तों का पालन नहीं करने, निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की अनदेखी, कार्य में लापरवाही और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करने को आधार बनाते हुए ठेकेदार की निविदा राशि राजसात करने, पंजीयन ब्लैक लिस्ट में दर्ज करने तथा वर्तमान चालू ठेका समाप्त करने की कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई के बाद यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जूना महल परिसर का लंबित कार्य किस एजेंसी के माध्यम से और कितनी समय सीमा में पूरा कराया जाता है, ताकि सिंहस्थ 2028 से पहले श्रद्धालुओं की प्रस्तावित सुविधाओं का निर्माण समय पर पूरा हो सके।