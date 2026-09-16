कीर्तिमान की तैयारी: महाकाल की नगरी में रचा जाएगा नया इतिहास, 17 सितंबर को 25 लाख दीपों से जगमगाएगी अवंतिका

धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन एक बार फिर एक अभूतपूर्व और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। सेवा से संकल्प अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर को शाम 7 बजे आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के अंतर्गत मोक्षदायिनी शिप्रा के विभिन्न घाटों और भव्य श्री महाकाल महालोक क्षेत्र में एक साथ 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहला दीप प्रज्वलित कर इस भव्य महा-दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे।

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